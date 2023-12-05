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В Польше снесли 468 памятников советским воинам

МО РФ: 468 памятников советским воинам снесли в Польше, еще 28 — в Чехии
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Фото: ТАСС/Zuma
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В Польше снесли 468 памятников советским воинам из 561, в Чехии — 28 из 665, также с 22 сняли различную символику, например красные звезды. Об этом 5 декабря заявил врио директора департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

«В Польше на момент создания наших представительств был выявлен 561 такой памятник вне мест воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря 2023 года официально ликвидировано 468, полностью уничтожено, осталось всего 93 памятника», — сказал он в ходе круглого стола «Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам». Трансляция велась на сайте пресс-центра МИА «Россия сегодня».

Таранов отметил, что в рамках законов о декоммунизации в Европе продолжится уничтожение этих памятников, пишет «Газета.Ru».

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В октябре директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий сообщил, что около 40 памятников советским воинам уничтожили в стране за последние 16 месяцев.

Страны Прибалтики и Европы продолжают демонтаж монументов времен СССР. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в декабре прошлого года заявил в беседе с «Известиями» о том, что власти прибалтийских стран вредят своему будущему, когда принимают решения о сносе советских памятников. Он указал, что Россия осуждает и не приемлет такую русофобскую позицию.

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