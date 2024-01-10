Депутаты в Пловдиве предложили демонтировать памятник «Алеша»

В муниципальный совет болгарского Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника солдату-освободителю армии СССР «Алеша», авторами инициативы стали депутаты Владимир Славенский и Ионо Чепилский, входящие в группу «Продолжение перемен – Демократическая Болгария». Об этом 10 января сообщил Epicenter.

Предложение войдет в повестку дня муниципального совета Пловдива на сессии 17 января. Как отмечается в сообщении портала, еще с момента своего создания в 2004 году партия предлагает перенести памятник.

«Мы сохраняем это убеждение, потому что стоим на стороне исторической правды и глубоко убеждены, что это в интересах всех жителей Пловдива и всех граждан Болгарии», — сказал Славенский.

Предлагается перенести памятник с холма Бунарджика в Музей коммунистического искусства и объявить муниципалитетом Пловдива конкурс на реконструкцию, реставрацию и обновление пространства вокруг «Алеши». Сейчас это общественное пространство находится в запущенном состоянии и его следует сделать более привлекательным для жителей Пловдива и гостей города, подчеркнули депутаты.

«Алеша» — продукт того времени, в котором он был построен. А его масштаб и преобладание над другими памятниками показывают неоспоримую власть СССР над Болгарией в тоталитарный период», — добавил Чепилский.

Как уточняется в публикации, в Пловдиве много сохранившихся памятников, барельефов или памятных досок скромных размеров, они несут в себе национальный дух Болгарии.

Памятник советскому солдату-освободителю был открыт 60 лет назад. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. К монументу ведет широкая лестница из 100 ступеней.

Ранее, 19 декабря 2023 года, административный суд столицы Болгарии признал незаконным демонтаж памятника Советской армии, который распили и сбросили с пьедестала в начале декабря. Для сноса памятника не были представлены никакие соответствующие акты или договоры.

Демонтаж памятника в центре Софии начался утром 13 декабря. Отмечалось, что губернатор Софийского района Вьяра Тодева издала соответствующий приказ.

В тот же день в Госдуме призвали жестко реагировать на снос памятника в Софии. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что не понимает, почему Россия считает Болгарию дружественным государством после подобных действий.

До этого, 12 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демонтаж памятника Советской армии в Софии является актом проявления враждебности к Москве.