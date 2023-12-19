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Суд в Болгарии признал незаконным снос памятника Советской армии в Софии

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Фото: TASS/EPA/VASSIL DONEV
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Административный суд столицы Болгарии признал незаконным демонтаж памятника Советской армии, который распили и сбросили с пьедестала в начале декабря. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба суда.

«Софийский городской административный суд постановил безоговорочно прекратить демонтаж памятника «Памятник Советской Армии», осуществленный в Княжеском саду в городе София», — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что для сноса памятника не были представлены никакие соответствующие акты или договоры.

Также отмечалось, что представленные доказательства не подтверждают, что действия [по сносу памятника] базируются на основании закона или административного акта и ставят перед собой цель защиты государственной собственности.

«Осталось неясным, что будет с памятником после демонтажа и <…> какие должностные лица должны осуществлять контроль за демонтажем памятника или его реконструкцией», — указали в пресс-службе судебного органа.

Заявление в суд подано представителями движения «Встань БГ» и партии «Возрождение». Решение суда может быть обжаловано в течение трех дней и подлежит немедленному исполнению органами полиции.

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Ранее, 13 декабря, в Госдуме призвали жестко реагировать на снос памятника в Софии. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что не понимает, почему Россия считает Болгарию дружественным государством после подобных действий. Он отметил особый цинизм при разрушении памятника советским солдатам, защищающим Болгарию от фашизма.

Демонтаж памятника в центре Софии начался утром 13 декабря. Отмечалось, что губернатор Софийского района Вьяра Тодева издала соответствующий приказ. Ранее проведенная властями проверка показала, что трещины и эрозия в 70-летнем сооружении представляют опасность для горожан.

До этого, 12 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демонтаж памятника Советской армии в Софии является актом проявления враждебности к Москве. Она подчеркнула, что за последствия этого «позорного решения» Софии придется заплатить.

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