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Группа детей из Белгородской области прибыла в оздоровительные лагеря

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Фото: РЕН ТВ
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Дети из Белгородской области прибыли в оздоровительные лагеря Воронежской области на время продленных каникул из-за неспокойной оперативной обстановки. Их обустройство на новом месте 11 января показал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Девочки — рисуют, мальчики немного хулиганят — каникулы всё-таки. Пусть и незапланированные. К путешествию в лагерь все готовятся по-своему: одни сразу пытаются завести новых друзей, другие до последнего не разрывают объятий с родителями. Взрослые хоть и будут скучать, но, наконец, выдыхают с облегчением», — рассказал он в репортаже.

Родители прибывших детей в разговоре с Золотницким назвали их безопасность самой главной задачей.

«За себя не так боюсь, сколько за детей. А дети для меня — самое главное, поэтому лучше они будут вдалеке, чем здесь, рядом», — поделилась жительница Гульнара Акимова.

По словам корреспондента, семьи всё еще не могут забыть варварские обстрелы украинских боевиков и украденный Новый год.

«Находились дома всей семьей, и когда начался обстрел — ну, дети плачут, крик… Было неожиданно. Находясь в многоквартирном доме, не знаешь, чего ожидать и куда прятаться», — говорит отец одного из детей Андрей.

Теперь по бесплатной путевке более сотни детей проведут 21 день в лагере под Воронежем, в ходе чего будут находиться под постоянным присмотром.

«Детей будут и в дороге, и в самом лагере сопровождать педагоги. В «Голубом экране» у нас будут работать педагоги города Белгорода, соответственно разработана воспитательная, развивающая и развлекательная программа, которая рассчитана именно на возраст деток, которые туда сейчас едут», — отметила руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова.

В самом лагере всё уже готово к приеду группы. На территории учреждения есть спортзал, удобные и теплые комнаты и столовая с домашней едой. В программе предусмотрены экскурсии, игры и прогулки на природе, которые должны отвлечь юных гостей от тяжелых воспоминаний.

«Я поехала, потому что у меня в комнате большое окно и я боюсь звука сирены», — рассказала девочка Евдокия.

Другие группы из Белгородской области ждут в Ярославской, Липецкой и Тамбовской областях, напомнил корреспондент. Кроме того, еще 280 детей в данный момент встречают в Калуге.

«Звучала сирена, было страшно, мы прятались в коридоре…»
Дети из Белгорода отправились на зимний отдых в другие регионы

Об отправке очередной группы из 400 белгородских школьников с 1-го по 4-е классы на отдых в загородные лагеря других регионов ранее в этот день сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Еще две группы из более чем 300 детей отправились в лагеря Воронежской и Калужской области накануне.

30 декабря, украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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