На отдых в Воронежскую и Калужскую области отправили 400 детей из Белгорода
Первая партия белгородских школьников с 1 по 4 классы в среду, 10 января, выехала на отдых в загородные лагеря других регионов. Принять их согласились Калужская и Воронежская область — там разместят 400 детей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ребят отправили в учреждения на время продленных каникул — там они пробудут 21 день. В Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки продлили школьные каникулы до 22 января. В пути детей сопровождают медики и педагоги, а также кортеж ГИБДД.
Помимо Воронежской и Калужской областей, детей из Белгорода примут также Тамбовская, Тульская, Ярославская, Липецкая и Пензенская области.
Перед приездом детей все лагеря осмотрят специалисты. По данным белгородских властей, всего на этой неделе планируется отправить на зимний отдых порядка 2 тыс. детей.
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