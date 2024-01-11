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На отдых в Воронежскую и Калужскую области отправили 400 детей из Белгорода

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Фото: t.me/vvgladkov
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Первая партия белгородских школьников с 1 по 4 классы в среду, 10 января, выехала на отдых в загородные лагеря других регионов. Принять их согласились Калужская и Воронежская область — там разместят 400 детей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Ребят отправили в учреждения на время продленных каникул — там они пробудут 21 день. В Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки продлили школьные каникулы до 22 января. В пути детей сопровождают медики и педагоги, а также кортеж ГИБДД.

Помимо Воронежской и Калужской областей, детей из Белгорода примут также Тамбовская, Тульская, Ярославская, Липецкая и Пензенская области.

Перед приездом детей все лагеря осмотрят специалисты. По данным белгородских властей, всего на этой неделе планируется отправить на зимний отдых порядка 2 тыс. детей.

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