Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер 6 января заявил, что Украину ждет полная капитуляция в конфликте с Россией и выполнение всех условий Москвы.

«Какие переговоры? Переговоров не будет. Будет безоговорочная капитуляция. Зачем вести переговоры с режимом, который вы пытаетесь уничтожить, и у вас это получается?» — сказал он в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Как отметил Риттер, у Украины было несколько шансов прекратить боевые действия и начать переговоры. Однако киевский режим сознательно отказался от дипломатического урегулирования конфликта.

По мнению бывшего разведчика, в настоящее время проведение переговоров уже невозможно. Он предположил, что Украину ждет безоговорочная капитуляция.

Ранее, 5 января, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

4 января бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины.

В тот же день бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Газета The Washington Post сообщила о росте в рядах ВСУ недовольства из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в операциях в районе реки Днепр. Кроме того, недовольство в украинской армии растет из-за заявлений руководства об успехах на днепровском направлении. В частности, военные сообщили о высоком уровне потерь на этом участке и отсутствии продвижений на линии фронта.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

21 декабря американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

1 ноября Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.