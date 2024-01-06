Пожилых супругов нашли мертвыми на даче в Ленобласти

Тела пожилых мужчины и женщины нашли в дачном доме в Ленинградской области. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 6 января.

По его данным, 5 января соседи 78-летнего мужчины и его 70-летей супруги решили сходить к ним в гости. До этого их видели живыми 30 декабря.

Оказавшись на участке пожилой пары, соседи увидели, что дом заперт изнутри и уже долгое время не отапливается. Они заглянули в окно и увидели внутри скончавшихся пожилых людей без следов насильственной смерти.

«На трупах погибших внешних признаков насильственной смерти не было», — сообщил источник.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце декабря сообщалось, что в городе Венев Тульской области найдено тело 70-летней пенсионерки из Москвы, которая пропала по дороге на дачу. Как стало известно, 23 декабря пожилую женщину на железнодорожной станции Топканово в подмосковной Кашире ударили по голове и посадили в машину, когда она ехала в электричке на дачу. Спустя несколько часов она позвонила дочери и сообщила о совершенном в отношении нее нападении. После этого телефон пропавшей отключился.

27 декабря подозреваемый в расправе над пенсионеркой 72-летний рецидивист Николай Новиков был задержан, а еще через два дня арестован.