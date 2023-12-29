Суд арестовал подозреваемого в убийстве пенсионерки в Кашире

Каширский городской суд арестовал до 23 февраля подозреваемого в убийстве пенсионерки в Подмосковье. Об этом из зала суда сообщил 29 декабря корреспондент «Известий».

На вопросы журналистов, откуда в его автомобиле взялась кровь, он ответить не смог.

Мужчина арестован на один месяц и 26 суток, фигурант пробудет под арестом до 23 февраля. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Защита фигуранта просила суд отправить его под домашний арест.

По данным следствия, клетки кожи мужчины обнаружены на паспорте ранее пропавшей пенсионерки. В ходе заседания суда выяснилось, что у подозреваемого среднее профессиональное образование, он женат, сейчас не работает, пенсионер.

Ранее, в 2006 году мужчина был судим за убийство, тогда его виновным признала коллегия присяжных. В тюрьме он пробыл 17 лет, хотя был приговорен к 22 годам лишения свободы.

После освобождения из мест лишения свободы фигурант был под административным надзором, где последний раз отмечается 20 декабря. По словам мужчины, он не причастен к совершению преступления, так как автомобиль находился у другого человека. Кому он отдавал автомобиль, пенсионер не говорит.

Как отметила прокуратура Московской области, региональными следственными органами ГСУ СК России 72-летнему жителю деревни Топканово предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки.

«В ходе масштабных поисковых мероприятий и следственных действий по камерам видеонаблюдения был установлен маршрут женщины от железнодорожной станции до ее дачи, расположенной в одном из населенных пунктов г.о. Кашира, по тому же направлению установлено и сопоставлено передвижение автомобилей. Собственник каждого был проверен, в результате чего в поле зрения сотрудников попал ранее судимый пенсионер из деревни Топканово, проживающий неподалеку от железнодорожной станции», — заключили в надзорном ведомстве.

Ранее, 25 декабря, в Ступино Московской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после исчезновения 70-летней пенсионерки. Женщина поехала на электричке из Москвы на свою дачу в город Каширу. Спустя несколько часов она позвонила дочери и сообщила о совершенном в отношении нее нападении.

Звонившая успела сказать, что на нее напал неизвестный мужчина, несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. После этого телефон пропавшей отключился.

По данным источника «Известий», на женщину напали и затащили в машину около железнодорожной станции Топканово в подмосковной Кашире.