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В Подмосковье после нападения неизвестного пропала пенсионерка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Ступино Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после исчезновения 70-летней пенсионерки. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«23 декабря пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на свою дачу в город Каширу. Спустя несколько часов женщина позвонила дочери и сообщила о совершенном в отношении нее нападении», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Женщина рассказала, что на нее напал неизвестный мужчина, несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. После этого телефон потерпевшей был вне зоны доступа.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Организованы масштабные поиски с участием волонтеров. К этому моменту продолжаются допросы и оперативно-разыскные мероприятия.

По данным источника «Известий», знакомого с ситуацией, на женщину напали и затащили в машину около железнодорожной станции Топканово в подмосковной Кашире.

Всех, кто что-то знает об обстоятельствах случившегося или о том, где находится пенсионерка, просят позвонить по номерам телефона: 8(496) 642-03-57 или 8 (963) 729-38-74.

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Ранее, 21 декабря, источник «Известий» сообщил, что в Красноярском крае мужчина с 14-летним сыном пропали после того, как уехали в тундру на стойбище на снегоходе. Уточняется, что при себе у них были мобильные телефоны, которые сейчас недоступны. Проводятся мероприятия по розыску.

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