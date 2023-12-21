В Красноярском крае в тундре пропал мужчина с 14-летним сыном

В Красноярском крае мужчина с 14-летним сыном уехал в тундру на стойбище на снегоходе. Они не выходят на связь уже четыре дня. Об этом сообщил источник «Известий» 21 декабря.

Известно, что вечером 20 декабря женщина обратилась в полицию и рассказала, что четыре дня назад ее брат вместе со своим сыном уехал на снегоходе в тундру на стойбище, но вскоре они перестали сообщать о себе и выходить на связь. На данный момент их местоположение неизвестно.

Уточняется, что при себе у них были мобильные телефоны, которые сейчас недоступны. Проводятся мероприятия по розыску.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что в Тверской области пропал 16-летний житель поселка Спирово. По данному случаю возбуждено уголовное дело. Уточняется, что подросток пропал 17 декабря. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения мальчика, выясняются все обстоятельств его исчезновения.