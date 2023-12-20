В Тверской области возбудили уголовное дело после пропажи 16-летнего подростка

В Терской области после пропажи 16-летнего жителя поселка Спирово возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону в среду, 20 декабря.

Там уточнили, что подросток пропал 17 декабря.

«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном отсутствии несовершеннолетнего Шиманова Ивана Алексеевича 2007 года рождения, данные о местонахождении которого в поселке Спирово не известны с 17 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка, выясняются все обстоятельств его исчезновения.

10 декабря сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга найдено тело считавшегося ранее пропавшим 13-летнего школьника. Как выяснилось, он выпал из окна дома и погиб. При этом подросток жил с родителями примерно в 10 минутах ходьбы от того места, где обнаружили его тело, которое направили в морг на экспертизу.