В Петербурге пропавший ранее подросток выпал из окна и погиб

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пропавший ранее 13-летний школьник выпал из окна дома и погиб. Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что подросток выпал из окна одной из многоэтажек на улице Корнея Чуковского. Его тело нашли 9 декабря. По предварительной информации, при себе у мальчика имелись документы на имя 13-летнего И.

На месте работают криминалисты, другие детали происшествия выясняются.

Ранее ряд СМИ также написал о том, что незадолго до трагедии в правоохранительные органы обратилась мать школьника. Она была обеспокоена тем, что ребенок не пришел домой и не отвечал на телефонные звонки. При этом подросток жил с родителями примерно в 10 минутах ходьбы от того места, где обнаружили его тело, которое направили в морг на экспертизу.

18 ноября в Красноярском крае обнаружили тело 12-летнего школьника в реке Мазульке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»). Несколькими днями ранее мальчик не вернулся домой после школы. Мама ребенка обратилась с заявлением в полицию, после чего школьника начали искать полиция и поисковая служба. Позже в убийстве признался друг школьника. По данным следствия, мотивом для такого поступка стало то, что подросток оскорбил мать подозреваемого.