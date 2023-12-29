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Тело похищенной по дороге на дачу пенсионерки нашли в Тульской области

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Тело 70-летней пенсионерки из Москвы, которая пропала по дороге на дачу, обнаружили с пробитой головой в городе Венев Тульской области. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил источник «Известий».

По данным источника, 23 декабря пожилую женщину на железнодорожной станции Топканово в подмосковной Кашире ударили по голове и посадили в машину, когда она ехала в электричке на дачу. Спустя несколько часов она позвонила дочери и сообщила о совершенном в отношении нее нападении. После этого телефон пропавшей отключился.

25 декабря в Ступино Московской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после исчезновения женщины, а 27-го числа задержали подозреваемого в расправе над пенсионеркой 72-летнего рецидивиста Николая Новикова. В первый раз он попал за решетку в начале 70-х годов прошлого века, а в 2006 году суд приговорил его к 22 годам тюрьмы за убийство, но отсидел он 17 лет и освободился.

По данным следствия, клетки кожи подозреваемого обнаружены на паспорте погибшей пенсионерки, кроме того, следы крови погибшей нашли в багажнике машины Новикова, а неподалеку от его дома — окровавленные вещи жертвы. Как они там оказались он объяснить не смог. В ходе заседания суда выяснилось, что у Новикова среднее профессиональное образование, он женат, сейчас не работает, пенсионер.

Алиби у подозреваемого нет, он утверждает, что в день исчезновения москвички был в своем доме под Каширой один: дочь в городе с семьей, а жена лежит в больнице. Соседи Новикова утверждают, что мужчина вел скрытный образ жизни, ни с кем из них не общался и почти не выходил на улицу после освобождения из колонии.

29 декабря Каширский городской суд арестовал до 23 февраля подозреваемого в убийстве пенсионерки Николая Новикова. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Защита фигуранта просила суд отправить его под домашний арест.

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