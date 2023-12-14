Жестокие игры: подростков задержали за издевательства над пенсионеркой

В Новосибирской области двое несовершеннолетних ворвались в дом пенсионерки и стали требовать у нее кошелек, унижали ее и устроили в жилище беспорядок . Происходящее снимал на смартфон один из хулиганов. Что стоит за выходкой подростков, разбирались «Известия».

Незваные гости

В селе Новокремлевское (Новосибирская область) в дом, где проживала 83-летняя женщина, ворвались два несовершеннолетних. Один из них снимал дебош на смартфон. Молодые люди требовали отдать им кошелек, иначе обещали «разнести хату», следует из «репортажа» с места событий. Один из хулиганов упал на кровать женщины в одежде, затем схватил табурет и угрожал им хозяйке. Женщина реального сопротивления оказать не могла.

Возможно, случай издевательств над пожилым человеком остался бы безнаказанным (у потерпевшей проблемы с памятью), но участники налета сами себя раскрыли — они стали распространять снятый ими видеоролик в соцсетях и мессенджерах. Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов.

Фото: соцсети

— Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту проживания пенсионерки. Женщина в присутствии родственников опрошена. Лица, зафиксированные на видео, установлены полицейскими. В настоящее время они с законными представителями доставлены в отдел полиции, где с ними работают сотрудники ПДН , — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Источники указывают, что подросткам от 12 до 14 лет.

Показ первичен

Подростки, которые занимаются подобными выходками, склонны выплескивать вовне свою агрессию, считает начальник отдела Центра психологической безопасности и профилактики деструктивных течений среди детей и молодежи в Нижегородской области Елена Замышевская.

— На мой взгляд, происходящая на видео маргинальщина явно возникла не на ровном месте, подозреваю, что эти молодые люди могли «отличиться» и в других местах. Едва ли такое поведение не было замечено их родителями или учителями.

Замышевская обращает внимание на факт ведения нападавшими видеосъемки и последующее попадание записи в интернет. По ее словам, подобное деструктивное поведение всегда основано на желании, чтобы его увидели. Так несовершеннолетние акторы пытаются привлечь внимание к своим проблемам.

Фото: соцсети

У подростков с выраженными психопатическими чертами (аморальное, асоциальное поведение, склонность к издевательствам, агрессии) действия часто сопровождаются демонстративностью, потребностью во внимании , объясняет возможные внутренние причины жестокого поступка несовершеннолетних психиатр Алексей Вилков.

— Поэтому они склонны делать подобного рода видеозаписи, чтобы показывать их своим приятелям, выкладывать в интернет, чтобы получать широкую огласку, известность. Это повышает их самооценку в своем кругу, придает уверенности, повышает настроение. Эпатаж для них важнее в силу [неприятия] морали и нравственности. Для них такое поведение является часто нормой, они могут даже не отдавать отчета последствиям своих поступков, эмоции — в их случае главное. Желание удивить, напугать, шокировать стоит на первом плане, а остальное — в тени.

Новосибирская история — не единственный пример жестокого поведения подростков в отношении беззащитных или более слабых людей. Можно вспомнить и многочисленные случаи избиения несовершеннолетними бездомных на улицах. По словам Вилкова, такое поведение в целом говорит о нарушении характера — это диагнозы «расстройство личности», «психопатия зависимого типа», «психопатия нестабильного типа».

Корни отклонений

— Психопатические черты формируются постепенно, из детства, когда ребенок сам находится в позиции жертвы — негативное влияние родителей, ошибки воспитания, прямое издевательство со стороны взрослых, сверстников, родственников , — говорит Алексей Вилков. — Ребенок заимствует эту модель поведения и пытается ее копировать в будущем, когда становится взрослее, компенсируя перенесенные унижения.

Литературные произведения, кинематограф имеют влияние на психику несовершеннолетних, так как подростки склонны подражать, искать себе кумира, пытаться ему соответствовать, копировать качества, которые несовершеннолетний считает для себя важными и полезными, отмечает психиатр. Но негативные последствия возникают лишь на почве уже имеющихся психопатических черт.

Фото: Getty Images/vitapix

— Подросток может сойти с правильного пути под влиянием кумира, если изначально в нем присутствует склонность к психопатическим чертам, которые позже переходят в психопатию, расстройство личности различных типов.

Психиатр говорит, что подражание отрицательным персонажам формирует негативные черты личности и соответствующее поведение. Копирование поведения повышает у подростка самооценку, снижает тревожность и неуверенность.

Трудности перевоспитания

По мнению Елены Замышевской, в современной системе профилактики много пробелов, мешающих исправлению трудных подростков.

— Мы можем пожаловаться на подростков в инспекцию по делам несовершеннолетних или написать в комиссию по делам несовершеннолетних. Оба этих инструмента воздействия — формальность, к которой у ребенка, систематически совершающего правонарушения, быстро формируется иммунитет. Часто уже на втором приводе очевидна невысокая эффективность таких мер. Если мы говорим о психологической работе с трудными подростками (например, в рамках работы со школьным психологом), то такие дети не всегда идут на контакт.

По ее словам, работающий с таким подростком социальный педагог зачастую может лишь систематически одергивать юного правонарушителя, напоминать ему о том, что он стоит на учете, призывать к порядку.

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По мнению Алексея Вилкова, спасти ситуацию может лишь помещение проблемного подростка в правильную среду.