В Польше выступили против продления режима свободной торговли с Украиной

Еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский 5 января выступил против продления режима временной отмены квот на экспорт в Евросоюз (ЕС) украинских товаров, в первую очередь сельскохозяйственной продукции.

«Это моя задача на 2024 год — обеспечить, чтобы новый регламент, если он будет принят, предусматривал достаточно сильные защитные положения, чтобы не допустить кризиса, связанного с переизбытком предложения», — приводит его слова радиостанция RMF24.

Как отметил Войцеховский, увеличение Украиной поставок мяса птицы и сахара в страны ЕС является угрозой для производителей стран-участниц объединения, поэтому необходимо ограничить режим свободной торговли.

«Этот импорт растет таким образом, что угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, включая польское птицеводство и производство сахара. Этот избыток ощущают почти все страны ЕС, а организации производителей мяса птицы и сахара жалуются в ЕК. Поэтому я считаю необходимым ограничить количественный импорт этих двух продуктов», — подчеркивает Войцеховский.

Ранее, 1 января, глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны.

28 декабря Украину назвали одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз (ЕС). В рейтинге она заняла третье место. Так, в период с января по сентябрь Евросоюз увеличил импорт сельхозпродукции оттуда на 11%. Киев поставил в ЕС в январе–сентябре 2023 года сельхозпродукции на €8,75 млрд. Прирост составил €891 млн (11%).

23 декабря стало известно, что Польша на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры и санкции со стороны ЕС. Страна по-прежнему останется транзитной страной для зерновых с Украины.

Газета The Washington Post 15 декабря указала, что включение в ЕС Украины потребует переосмысления общей сельскохозяйственной политики блока, так как республика, обладая огромными пахотными землями, сможет претендовать на миллиардные выплаты.

13 декабря польские аграрии обратились к правительству страны с просьбой запретить поставки украинского сахара. Отмечается, что беспошлинный и неограниченный импорт сахара с Украины оказывает деструктивное влияние на рыночную ситуацию в стране и представляет собой серьезную угрозу устойчивости выращивания сахарной свеклы.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь 11 декабря заявил, что ЕК может обратиться в суд в связи с решением Венгрии, Польши и Словакии установить в одностороннем порядке эмбарго на поставки зерна с Украины на внутренние рынки.

29 ноября правительство Словакии на неопределенный срок продлило, а также расширило запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Отмечается, что ранее запрет распространялся на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Теперь под эмбарго попадают также мед, соевые бобы, ячмень, мука и отруби из этой страны.

До этого, 2 мая, Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров. 15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. После этого Украина подала иск в ВТО против стран, запретивших импорт сельхозпродукции страны. П

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств.