WP указал на негативные последствия для Евросоюза из-за вступления Украины

Если Украина вступил в Евросоюз, то станет пятой по численности населения страной объединения и при этом беднейшей, что приведет к необходимости выделять ей значительные объемы субсидий. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает The Washington Post (WP).

«В Брюсселе растет ощущение, что членство Украины изменит баланс сил в ЕС, повлияет на его сельскохозяйственный рынок и перевернет его бюджет», — уточнило издание.

Кроме того, потенциальное включение Украины, а также Молдавии, Грузии и некоторых других стран, также находящихся на пути присоединения к ЕС, изменит баланс сил в объединении, сдвинув его на восток.

«В Брюсселе многие страны считают, что для присоединения Украины и других стран Евросоюзу необходимо будет реформировать свои ключевые институты, включая парламент», — сообщает WP.

Кроме того, включение в ЕС Украины потребует переосмысления общей сельскохозяйственной политики блока, так как республика, обладая огромными пахотными землями, сможет претендовать на миллиардные выплаты.

«Несмотря на то что до членства осталось много лет, проблема украинского экспорта на рынок ЕС уже вызвала протесты: фермеры в соседних странах возмутились из-за избытка зерна», — уточняется в сообщении.

При этом конфликт разрушил украинскую экономику и увеличил ее финансовые потребности. По оценкам международных организаций, данным спустя год после начала спецоперации, стоимость восстановления Украины составляла более чем $400 млрд.

«Учитывая, что боевые действия всё еще бушуют и процесс членства может растянуться на многие годы, если не десятилетия, трудно оценить финансовые последствия членства Украины», — сообщило WP.

Ранее в этот день итальянская газета La Repubblica сообщила, что без финансирования со стороны США и Евросоюза Украина рискует обанкротиться к марту 2024 года. По прогнозам Брюсселя и Киева, в случае отсутствия поддержки 1 марта станет «днем краха» украинского государства.

Также 15 декабря стало известно, что Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине. В частности, план поддержки Киева включал в себя предоставление из бюджета ЕС €50 млрд до 2027 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, который был согласован в июне 2023 года. 14 декабря европейские лидеры решили инициировать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз (ЕС).