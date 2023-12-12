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Еврокомиссия пригрозила судом Польше и Венгрии из-за эмбарго на зерно с Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yurii Rylchuk
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Еврокомиссия (ЕК) может обратиться в суд в связи с решением Венгрии, Польши и Словакии установить в одностороннем порядке эмбарго на поставки зерна с Украины на внутренние рынки. Об этом 11 декабря заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь во время брифинга по результатам состоявшегося в Брюсселе совещания с коллегами из стран Евросоюза (ЕС).

«Возможное вступление Украины в Европейский союз поставит под угрозу средства к существованию наших фермеров, так как они не способны составить конкуренцию сотням тысяч гектаров украинских ферм, на которые распространяются смягченные правила поставок», ― приводит слова Надя портал минсельхоза Венгрии.

Министр уточнил, что уже получил письмо из Брюсселя с соответствующим предупреждением об угрозе начала судебных разбирательств.

Иштван Надь подчеркнул, что своими действиями ЕК наносит вред всем странам ЕС, так как введенное Польшей, Венгрией и Словакией эмбарго позволяет сдержать рынок других европейских стран от урона, который может нанести украинский экспорт по демпинговым ценам.

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В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств. С мая 2023-го Еврокомиссия ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но 15 сентября решила не продлевать запрет.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна. Однако 1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна. Аналогичное решение приняли власти Венгрии и Словакии.

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