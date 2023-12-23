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В правительстве Польши решили продлить запрет на ввоз зерна из Украины

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Польша на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры и санкции со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом 22 декабря заявил министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский польскому агентству PAP.

«На ближайшее время мы должны сохранить блокаду на импорт зерна из Украины», — сказал он.

Министр отметил, что на данный момент Польша не имеет возможности отказаться от ограничительных мер даже при угрозе санкции от ЕС. Он объяснил это тем, что поток зерновых культур с территории Украины после отмены эмбарго может нарушить баланс на польском рынке сельскохозяйственной продукции.

Секерский также сообщил, что новый глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский в пятницу, 22 декабря, уже отправился в Киев для урегулирования разногласий. Ожидается, что глава польского МИДа обсудит с местными властями способы решения ситуации по поводу наплыва украинской агропродукции в страны ЕС.

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Ранее, 22 декабря, политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» заявил, что решение властей Польши о сохранении эмбарго на украинское зерно, несмотря на угрозу санкций от Евросоюза, говорит о нездоровых отношениях внутри объединения. По его мнению, тема Украины в риторике Польши становится маркером нездоровых отношений внутри самого Европейского союза.

До этого, 11 декабря, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Еврокомиссия (ЕК) может обратиться в суд в связи с решением Венгрии, Польши и Словакии установить в одностороннем порядке эмбарго на поставки зерна с Украины на внутренние рынки.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств. С мая 2023-го Еврокомиссия ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но 15 сентября решила не продлевать запрет.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна. Однако уже 1 октября бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна. Аналогичное решение приняли власти Венгрии и Словакии.

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