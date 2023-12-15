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Польские аграрии призвали ввести запрет на поставки сахара с Украины
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Польские аграрии призвали ввести запрет на поставки сахара с Украины

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Польские аграрии обратились к правительству страны с просьбой запретить поставки украинского сахара. Обращение опубликовала 13 декабря Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы.

«Беспошлинный и неограниченный импорт сахара с Украины оказывает деструктивное влияние на рыночную ситуацию в Польше и представляет собой серьезную угрозу устойчивости выращивания сахарной свеклы в нашей стране. С момента временной приостановки действия таможенных пошлин и квот на ввоз украинской сельхозпродукции импорт сахара с Украины в ЕС увеличился в несколько десятков раз», — говорится в сообщении.

В организации заявили, что большая часть импортируемого в Европейский союз (ЕС) сахара остается в приграничных с Украиной странах, что снижает в них цены на этот товар.

Производители отметили, что в Венгрии и Словакии уже введен запрет на ввоз сахара с Украины, в связи с чем они обращаются к новому министру сельского хозяйства и развития села Чеславу Секерскому, чтобы он ввел эмбарго на поставки.

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В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств. С мая 2023-го Еврокомиссия ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но 15 сентября решила не продлевать запрет.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна. Однако 1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна. Аналогичное решение приняли власти Венгрии и Словакии.

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