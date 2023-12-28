Украину назвали одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в ЕС

Украина в текущем году стала одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз (ЕС), заняв третье место, сообщило польское профильное издание Farmer со ссылкой на отчет Европейской комиссии (ЕК).

«Украина входит в тройку крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в ЕС, согласно отчету Еврокомиссии о международной торговле. В период с января по сентябрь текущего года Евросоюз увеличил импорт сельхозпродукции с Украины на 11% по сравнению с 2022 годом», — говорится в публикации.

В списке крупнейших поставщиков сельхозпродукции в ЕС Украина уступала только Бразилии и Великобритании.

Украина поставила в ЕС в январе-сентябре 2023 года сельхозпродукции на €8,75 млрд. Прирост составил €891 млн (11%). Причиной названо увеличение импорта зерна, на который с 2022 года была обнулена пошлина.

Наибольший скачок импорта был зафиксирован в первом полугодии текущего года.

Ранее, 23 декабря, стало известно, что Польша на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры и санкции со стороны ЕС. Страна по-прежнему останется транзитной страной для зерновых с Украины.

До этого, 11 декабря, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что ЕК может обратиться в суд в связи с решением Венгрии, Польши и Словакии установить в одностороннем порядке эмбарго на поставки зерна с Украины на внутренние рынки.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств. С мая 2023-го Еврокомиссия ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но 15 сентября решила не продлевать запрет.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна. Однако уже 1 октября бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна. Аналогичное решение приняли власти Венгрии и Словакии.