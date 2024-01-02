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На Западе рассказали о попытке Германии скрыть бунты немцев из-за Украины

Политолог Асселино: СМИ Германии пытаются скрыть бунты против импорта с Украины
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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны. Об этом 1 января на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) написал глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Он указал на то, что немецкие средства массовой информации подобные инциденты замалчивают.

«В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины — прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт из Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС», — написал политик.

28 декабря Украину назвали одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз (ЕС). В рейтинге она заняла третье место. Так, в период с января по сентябрь Евросоюз увеличил импорт сельхозпродукции оттуда на 11%. Киев поставил в ЕС в январе-сентябре 2023 года сельхозпродукции на €8,75 млрд. Прирост составил €891 млн (11%).

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Ранее, 23 декабря, стало известно, что Польша на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры и санкции со стороны ЕС. Страна по-прежнему останется транзитной страной для зерновых с Украины.

До этого, 11 декабря, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что ЕК может обратиться в суд в связи с решением Венгрии, Польши и Словакии установить в одностороннем порядке эмбарго на поставки зерна с Украины на внутренние рынки.

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