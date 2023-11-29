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Словакия расширила запрет на импорт сельхозпродукции с Украины
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Словакия расширила запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Правительство Словакии на неопределенный срок продлило, а также расширило запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом 29 ноября сообщает словацкое издание SME.

«Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания украинского происхождения продлевается на неопределенный срок. Это следует из предложения министерства сельского хозяйства и сельского развития, которое было одобрено кабинетом министров в среду», — говорится в публикации.

Отмечается, что ранее запрет распространялся на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Теперь под эмбарго попадают также мед, соевые бобы, ячмень, мука и отруби из этой страны.

По словам министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача, импорт украинского зерна нанес словацким фермерам убытки в размере около €110 млн. В связи с этим принятый правительством страны запрет на импорт оправдан, указал он.

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Почему ЕС не сможет заставить восточноевропейские страны снять запрет на ввоз украинского зерна

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров. 15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия.

После этого Украина подала иск в ВТО против стран, запретивших импорт сельхозпродукции страны. По словам главы украинского министерства экономики Юлии Свириденко, было принципиально важно показать, что государства не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

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