Слуцкий назвал возмездием ответ киевскому режиму за удары по Белгороду

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано в заявлениях о законном праве Украины на оборону в контексте ударов ВСУ по мирным жителям Белгорода защищает и оправдывает террористов, сказал 3 января лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Стано защищает и оправдывает террористов и выступает в духе двойных стандартов. Эти двойные стандарты не только отдают русофобским душком, но буквально смердят поддержкой украинских фашистов», — заявил он в беседе с ТАСС.

Слуцкий подчеркнул, что удары кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода, из-за чего погибли мирные жители и дети, «нанесены хунтой от бессилия и в агонии».

«И наш ответ киевскому режиму — это далеко не агрессия, это удары возмездия. Не реагировать на это — преступно. Стано — соучастник Зеленского», — резюмировал депутат.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Известиям» отказ генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудить теракт Украины в Белгороде. Она отметила, что озвученная позиция не отражает мнение всех членов организации.

Ранее в этот день МИД Франции отказался осуждать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, заявив о легитимной обороне страны. При этом вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов во Франции оставили без ответа.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек. В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.