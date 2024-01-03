Реклама
Прямой эфир
Общество
Гладков сообщил о повреждениях в селе Солоти после обстрела ВСУ
Мир
Президент Казахстана Токаев отверг слухи о планах пойти на выборы в 2026 году
Происшествия
В Белгороде сработала сирена ракетной опасности
Происшествия
Российская система ПВО сбила несколько целей над Белгородской областью
Мир
Глава ВОЗ осудил удары по больнице «Аль-Амаль» на юге сектора Газа
Мир
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Мир
В Италии начали расследование в отношении депутата за стрельбу
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 62
Мир
Экс-замминистра Тука обвинил украинские СМИ в потворстве уклонистам
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –24 градусов в Москве 3 января
Мир
В ООН призвали защитить мирных жителей Белгорода
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете
Происшествия
В московском Люблино загорелся трансформатор на электроподстанции «Чагино»
Мир
В Аргентине задержали троих подозреваемых в планировании теракта мужчин
Мир
В США испугались жесткого ответа РФ на конфискацию российских активов
Сюжет:

Разведчик РФ заявил о нехватке советских боеприпасов у ВСУ под Артемовском

Разведчик: ВСУ не хватает боеприпасов советского образца под Артемовском
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики проявляют неуверенность на боевых позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца на участке фронта под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом 3 января рассказал «РИА Новости» командир группы спецназа группировки войск «Юг» с позывным Альф.

«Противник себя ведет не так уверенно, как полгода назад, потому что заметно ощущается недостаток боеприпасов. Работают зачастую кассетными боеприпасами, но блиндажи они пробить не могут, то есть по пехоте на маршруте, по открытой, незащищенной — да, оно работает, но если она находится в укреплениях — толку от этого не будет», — сказал он.

Командир продолжил, что на этом же направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто применяют FPV-дроны, а это является одной из причин, почему российские разведчики выдвигаются там только ночью малыми группами.

«Сейчас находимся в районе Клещеевки [в ДНР], будем выдвигаться в район выполнения боевой задачи по недопущению прорыва противника и обеспечению продвижения союзных сил (рядом стоящих подразделений. — Ред.)», — рассказал Альф.

По словам военного, такие группы отправляются на выполнение задач на неделю, которая считается максимально оптимальным периодом, на который человек может взять достаточно запасов еды и воды. В то время, пока одна группа уходит, у вернувшихся с заданий людей есть время на восстановление.

При этом необходимо соблюдать условия маскировки, поскольку если военные всё время передвигаются по одному и тому же маршруту, они приведут к обнаружению собственных позиций, заключил Альф.

Круглосуточный нажим: как российский ОПК помог сорвать контрнаступление ВФУ
Сергей Шойгу подвел итоги года и назвал главную задачу, выполненную армией

Накануне, 2 января, колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Кроме того, 30 декабря отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

До этого, 20 декабря, сообщалось, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024