Украинские боевики проявляют неуверенность на боевых позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца на участке фронта под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом 3 января рассказал «РИА Новости» командир группы спецназа группировки войск «Юг» с позывным Альф.

«Противник себя ведет не так уверенно, как полгода назад, потому что заметно ощущается недостаток боеприпасов. Работают зачастую кассетными боеприпасами, но блиндажи они пробить не могут, то есть по пехоте на маршруте, по открытой, незащищенной — да, оно работает, но если она находится в укреплениях — толку от этого не будет», — сказал он.

Командир продолжил, что на этом же направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто применяют FPV-дроны, а это является одной из причин, почему российские разведчики выдвигаются там только ночью малыми группами.

«Сейчас находимся в районе Клещеевки [в ДНР], будем выдвигаться в район выполнения боевой задачи по недопущению прорыва противника и обеспечению продвижения союзных сил (рядом стоящих подразделений. — Ред.)», — рассказал Альф.

По словам военного, такие группы отправляются на выполнение задач на неделю, которая считается максимально оптимальным периодом, на который человек может взять достаточно запасов еды и воды. В то время, пока одна группа уходит, у вернувшихся с заданий людей есть время на восстановление.

При этом необходимо соблюдать условия маскировки, поскольку если военные всё время передвигаются по одному и тому же маршруту, они приведут к обнаружению собственных позиций, заключил Альф.

Накануне, 2 января, колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Кроме того, 30 декабря отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

До этого, 20 декабря, сообщалось, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.