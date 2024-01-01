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Минздрав РФ сообщил о состоянии доставленных в Москву белгородцев

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Эвакуированные из Белгорода в Москву пострадавшие от обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) находятся в стабильном состоянии, сообщили 1 января в пресс-служба Минздрава России.

«20 пациентов, в том числе четыре ребенка, находятся в тяжелом состоянии, пять пациентов, в том числе два ребенка, — в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентами проведены необходимые диагностические мероприятия, проводятся оперативные вмешательства. Вся медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме», — сказано в сообщении ведомства.

В Минздраве добавили, что специалисты сводной медицинской бригады из специалистов федеральных центров провели очные консультации 84 человек, в том числе 13 детей, которых ранее госпитализировали в медучреждения Белгорода. На стационарном лечении в городе остаются 44 человека, в том числе шестеро детей.

Оказание медицинской помощи пострадавшим — на контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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1 января пресс-служба администрации Белгорода сообщила, что в больницах города остаются 45 пострадавших от обстрела ВСУ. В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что 31 декабря за медицинской помощью обратились еще два жителя Белгорода: у женщины — открытый перелом пястной кости, у мужчины — проникающее ранение глазного яблока с инородным телом.

Также в этот день Гладков сообщил о гибели раненого ребенка, которого врачам не удалось спасти. Число погибших от обстрела ВСУ достигло 25 человек.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. Вишневского в первый день года назвал удары по Белгороду террористическим актом. Он пояснил: ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили удар по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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