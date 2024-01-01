ЦИК РФ завершил прием документов для участия в выборах президента России

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) завершила прием документов от кандидатов для участия в выборах президента РФ. Об этом 1 января сообщил Telegram-канал ЦИК.

«Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ числятся 11 человек. Он добавил, что остальные желающие принять участие в выборах президента страны — их было более 30 человек — до данного этапа не дошли.

Также в этот день стало известно, что председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович подал документы в ЦИК на регистрацию в качестве кандидата на выборах президента РФ. Съезд партии «Коммунисты России» выдвинул Малинковича в кандидаты на президентские выборы 28 декабря.

До этого, 27 декабря, ЦИК завершил прием документов о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев на выборах.

17 декабря на съезде «Единой России» партия единогласно поддержала кандидатуру Владимира Путина на выборах президента. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

В поддержку самовыдвижения Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году собрали более 500 тыс. подписей.

Выборы президента пройдут в период с 15 по 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.