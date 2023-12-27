ЦИК завершила регистрацию самовыдвиженцев на участие в выборах президента

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) завершила прием документов о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев на выборах президента РФ. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Центризбиркома в Telegram.

«Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что решения съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента России принимаются не позднее 18:00 1 января 2024 года.

Днем ранее, 26 декабря, глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России превысило 30 человек. При этом, по ее мнению, степень конкуренции зависит не столько от количества кандидатов, сколько от их качества.

В тот же день в ЦИК заявили, что на данный момент документы получены от восьми кандидатов из 33, выдвинутых политическими партиями или группами избирателей на участие в выборах президента РФ. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рост числа желающих принять участие в предстоящих выборах президента объясняется стремлением граждан, на которое у них есть право.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.