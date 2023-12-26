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ЦИК получила документы для участия в выборах президента РФ от 8 кандидатов из 33

Булаев: 8 кандидатов из 33 подали документы для участия в выборах президента РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Восемь кандидатов из 33, выдвинутых политическими партиями или группами избирателей на участие в выборах президента РФ, уже подали документы в Центризбирком. Об этом 26 декабря сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«На сегодня документы в ЦИК России для выдвижения на выборах главы государства подали восемь человек», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день Булаев объявил, что в выборах намерены участвовать 33 человека. В связи с этим будут проведены съезды партий и собрания групп избирателей.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рост числа желающих принять участие в предстоящих выборах президента объясняется стремлением граждан, на которое у них есть право.

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До этого, 25 декабря, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ в качестве кандидата от партии. Решение об этом ранее принял внеочередной съезд ЛДПР в Москве. В партии назвали выдвижение лидера политсилы судьбоносным для ЛДПР и России решением.

23 декабря съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президенты депутата Николая Харитонова. Его поддержали 175 делегатов из 188.

18 декабря российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. На съезде «Единой России» в Москве партия единогласно поддержала его кандидатуру. В поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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