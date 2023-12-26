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В ЦИК сообщили о намерении 33 человек участвовать в выборах президента РФ

Замглавы ЦИК России: 33 человека планируют участвовать в выборах президента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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33 человека намерены участвовать в выборах президента России в 2024 году. Об этом 26 декабря сообщил «РИА Новости» заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

Такие данные он привел, отвечая на вопрос журналистов о количестве претендентов в кандидаты для участия в выборах главы государства, отмечает «Газета.Ru».

«В итоге всего 33, мне кажется. <…> Заявлялись 33», — сказал Булаев.

Знание силы: кого политические партии выдвинули на пост президента РФ
И как ведется подготовка к одному из важнейших для страны событий 2024 года

Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ в качестве кандидата от партии. Решение об этом ранее принял внеочередной съезд ЛДПР в Москве. В партии назвали выдвижение лидера политсилы судьбоносным для ЛДПР и России решением.

До этого, 23 декабря, съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул кандидатом в президенты депутата Госдумы Николая Харитонова. Его поддержали 175 делегатов из 188, против оказались шестеро.

18 декабря российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. На съезде «Единой России» в Москве партия единогласно поддержала его кандидатуру. Как сообщалось, в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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