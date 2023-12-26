В ЦИК сообщили о намерении 33 человек участвовать в выборах президента РФ
33 человека намерены участвовать в выборах президента России в 2024 году. Об этом 26 декабря сообщил «РИА Новости» заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.
Такие данные он привел, отвечая на вопрос журналистов о количестве претендентов в кандидаты для участия в выборах главы государства, отмечает «Газета.Ru».
«В итоге всего 33, мне кажется. <…> Заявлялись 33», — сказал Булаев.
Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ в качестве кандидата от партии. Решение об этом ранее принял внеочередной съезд ЛДПР в Москве. В партии назвали выдвижение лидера политсилы судьбоносным для ЛДПР и России решением.
До этого, 23 декабря, съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул кандидатом в президенты депутата Госдумы Николая Харитонова. Его поддержали 175 делегатов из 188, против оказались шестеро.
18 декабря российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. На съезде «Единой России» в Москве партия единогласно поддержала его кандидатуру. Как сообщалось, в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.
Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.