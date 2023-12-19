Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты
Внеочередной съезд ЛДПР во вторник, 19 декабря, определил кандидатом на предстоящих выборах президента РФ лидера партии Леонида Слуцкого.
«Сегодня в Москве кандидатом на пост президента России от ЛДПР единогласно был выдвинут лидер партии Леонид Слуцкий. За кандидатуру лидера партии проголосовали все 106 делегатов съезда», — укзазано в Telegram-канале ЛДПР.
В партии назвали выдвижение Слуцкого судьбоносным для ЛДПР и России решением.
Накануне российский лидер Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.
За день до этого в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах.
О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.