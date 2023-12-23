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Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом в президенты России

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 23 декабря выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом в президенты России.

Харитонов был единственным участником голосования. Его поддержали 175 делегатов из 188, шестеро высказались против.

«Сегодня мы готовимся к президентским выборам, и наша команда сделает всё, чтобы на земле наступил мир. <...> В этой связи партия предложила Харитонова Николая Михайловича в качестве кандидата в президенты, все левопатриотические силы дружно проголосовали. Я его поздравляю, потому что я такого результата никогда не добивался», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Харитонов в прошлом участвовал в выборах президента России в 2004 году. Тогда он набрал 13,69% голосов и занял второе место.

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Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ действующий глава России Владимир Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

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