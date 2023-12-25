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Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 25 декабря подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента РФ в качестве кандидата от ЛДПР, сообщает корреспондент «Известий».

Политика сопровождала группа поддержки. Как следует из опубликованного видео, ЦИК подтвердила прием документов Слуцкого.

Ранее, 23 декабря, председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России достигло 29 человек. в связи с началом процесса выдвижения кандидатов комиссия будет заседать вне графика.

До этого, 19 декабря, внеочередной съезд ЛДПР в Москве определил его кандидатом на предстоящих выборах президента РФ. В партии назвали выдвижение лидера политсилы судьбоносным для ЛДПР и России решением.

При этом 18 декабря российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

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17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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