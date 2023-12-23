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Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ

Памфилова: 29 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России достигло 29 человек. Об этом 23 декабря заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — сказала она в ходе заседания ЦИК.

Она отметила, что в связи с началом процесса выдвижения кандидатов ЦИК будет проводить заседания вне графика.

Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
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В этот день в Москве также проходит съезд партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Как указывал ранее лидер партии Сергей Миронов, 20 мая СРЗП приняла решение о выдвижении и поддержке кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах, и на съезде 23 декабря СРЗП намерена закрепить данное решение.

До этого, 19 декабря, внеочередной съезд ЛДПР определил кандидатом на предстоящих выборах президента РФ лидера партии Леонида Слуцкого. В партии назвали выдвижение Слуцкого судьбоносным для ЛДПР и России решением.

Выборы главы государства в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. 8 декабря о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ заявил действующий лидер Владимир Путин после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря ЦИК зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

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