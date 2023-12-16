Миронов рассказал о закрытой части совещания с Путиным

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил «Известиям» в субботу, 16 декабря, что закрытая часть совещания с президентом России Владимиром Путиным прошла хорошо.

«Мы сейчас объявили сбор наказов,и уже несколько тысяч таких наказов поступило. Некоторые из них я вчера огласил на встрече с президентом, и по некоторым была вполне положительная реакция», — отметил Миронов.

Он также напомнил, что 20 мая «Справедливая Россия — За правду» приняла решение о выдвижении и поддержке кандидатуры Путина на предстоящих выборах. На съезде 23 декабря СРЗП намерена закрепить данное решение.

По словам Миронова, самое важное — это доверие главы государства российскому парламенту. Кроме того, президент доволен работой по обеспечению правового вхождения четырех новых регионов в состав Российской Федерации, добавил глава фракции.

«Доверие президента вчера было высказано очень четко, но, как я уже сказал и подробно говорить не буду, в закрытой части», — резюмировал Миронов.

Накануне, 15 декабря, российский лидер провел встречу с главами фракций Госдумы. В ходе мероприятия президент отметил, что единственным источником власти в России является народ страны. Любое вмешательство во внутренние дела России будет жестко пресекаться в соответствии с российскими законами, подчеркнул Путин.