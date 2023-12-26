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Песков объяснил большое количество желающих участвовать в выборах

Песков: у граждан есть право участвовать в выборах, они им пользуются
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что увеличение числа желающих принять участие в предстоящих выборах президента объясняется стремлением граждан, на которое у них есть право.

Так он прокомментировал заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, что на выдвижение кандидатами в президенты РФ претендуют более 30 человек.

«Это избирательная кампания. Естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях, у кого-то они реализуемы, у кого- то нет, кто-то может принять участие в гонке, но при этом в Конституции точно зафиксировано такое право. Необходимы условия для выдвижения кандидатуры, граждане этим пользуются», — подчеркнул Песков.

Ранее в этот день Памфилова отметила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России превысило 30 человек. При этом, по ее мнению, степень конкуренции зависит не столько от количества кандидатов, сколько от их качества.

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До этого, 19 декабря, внеочередной съезд ЛДПР в Москве определил Леонида Слуцкого кандидатом на предстоящих выборах президента РФ. В партии назвали выдвижение лидера политсилы судьбоносным для ЛДПР и России решением.

18 декабря российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Перед этим, 17 декабря, в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором политическая сила единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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