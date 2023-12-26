Памфилова сообщила о более 30 претендентах в кандидаты на пост президента РФ

На выдвижение в качестве кандидатов на пост президента РФ претендуют уже более 30 человек. Об этом 26 декабря в интервью ТАСС заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Конечно, кампания будет конкурентной, поскольку очевидно, что будет более одного кандидата. Во всяком случае сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30», — сказала она.

Памфилова отметила, что в настоящий момент у претендентов «организационное время», когда они проводят мероприятия, а партии — съезды. При этом, по ее убеждению, степень конкуренции зависит не столько от количества кандидатов, сколько от их качества.

Ранее, 23 декабря, Памфилова сообщала о 29 претендентах на выдвижение кандидатами в президенты России. Она тогда отметила, что в связи с началом процесса выдвижения кандидатов ЦИК будет проводить заседания вне графика.

Позже в тот день стало известно, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году. А 25 декабря сообщалось, что для участия в выборах подал документы в ЦИК лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Как следует из опубликованного видео, ЦИК подтвердила прием документов Слуцкого.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Владимир Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря ЦИК зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.