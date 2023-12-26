Реклама
Прямой эфир
Мир
Уилан потребовал от Байдена прикладывать больше усилий для его освобождения
Мир
Первые украинские пилоты истребителей F-16 завершили начальную подготовку в Британии
Армия
Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников ВСУ из Колумбии на артемовском направлении
Армия
Группировка «Восток» сорвала пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
СМИ рассказали об участии погибшего генерала КСИР в поставках оружия «Хезболле»
Общество
В семи субъектах РФ потребность в работниках выросла более чем на 50%
Мир
ФБР расследует угрозы в адрес отстранивших Трампа от праймериз судей штата Колорадо
Мир
На Украине выразили беспокойство по поводу российской разработки роев дронов
Мир
СМИ сообщили о создании США «преступной банды» для присвоения активов РФ
Экономика
Проход по биометрии в метро четырех городов РФ планируют к запуску в 2024 году
Экономика
Передача биометрии из банков в ЕБС завершена на 80%
Мир
В защиту Жерара Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции
Экономика
Центробанк увидел риски в наращивании госдолга России
Мир
Трамп пожаловался на испорченное «жуликоватым и некомпетентным» Байденом Рождество
Мир
Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в секторе Газа
Сюжет:

Памфилова сообщила о более 30 претендентах в кандидаты на пост президента РФ

Памфилова: на выдвижение кандидатами в президенты РФ претендуют более 30 человек
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На выдвижение в качестве кандидатов на пост президента РФ претендуют уже более 30 человек. Об этом 26 декабря в интервью ТАСС заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Конечно, кампания будет конкурентной, поскольку очевидно, что будет более одного кандидата. Во всяком случае сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30», — сказала она.

Памфилова отметила, что в настоящий момент у претендентов «организационное время», когда они проводят мероприятия, а партии — съезды. При этом, по ее убеждению, степень конкуренции зависит не столько от количества кандидатов, сколько от их качества.

Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
ЦИК объявил предварительное количество претендентов на пост президента

Ранее, 23 декабря, Памфилова сообщала о 29 претендентах на выдвижение кандидатами в президенты России. Она тогда отметила, что в связи с началом процесса выдвижения кандидатов ЦИК будет проводить заседания вне графика.

Позже в тот день стало известно, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году. А 25 декабря сообщалось, что для участия в выборах подал документы в ЦИК лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Как следует из опубликованного видео, ЦИК подтвердила прием документов Слуцкого.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Владимир Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря ЦИК зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023