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Явлинский отказался от участия в президентских выборах 2024 года

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе партии.

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», — сказали там «РИА Новости».

Там также отметили, что число собранных подписей в поддержку Явлинского достигает 1,3 млн и сбор не будет приостановлен.

«Мы сами не собирали подписи, к нам поступали подписи от граждан. Если они продолжат подписи приносить, мы их будем принимать», — сказал представитель партии, добавив, что не в силах остановить сбор подписей.

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Ранее в этот день прошел съезд партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). На нем глава партии Сергей Миронов сообщил, что СРЗП поддержит действующего главу государства Владимира Путина на выборах. По его словам, России нужен президент, который «заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом.

В этот же день председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России достигло 29 человек.

До этого, 19 декабря, внеочередной съезд ЛДПР определил кандидатом на предстоящих выборах главы государства лидера партии Леонида Слуцкого. В партии назвали выдвижение Слуцкого судьбоносным для ЛДПР и России решением.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря ЦИК зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

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