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Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) на выборах президента России поддержит действующего главу государства Владимира Путина. Об этом стало известно на съезде партии 23 декабря.

«Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе — это президент Владимир Владимирович Путин», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

Также в СРЗП отметили, что поддержка Путина не означает «политическое бессилие» партии.

«Мы ни на йоту не сдаем своих позиций. Наш вклад в обеспечение политической, экономической и культурной самодостаточности страны больше, чем у других оппозиционных партий», — заявил Миронов.

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Ранее в этот день в Москве открылся съезд партии «Справедливая Россия — За правду». Миронов отметил, что на президентских выборах нужна хорошая явка. Он добавил, что она на сегодняшний день является ответом «всем провокациям, русофобии, санкциям».

До этого, 16 декабря, Миронов напомнил, что 20 мая партия приняла решение о выдвижении и поддержке кандидатуры Путина на предстоящих выборах. Он указал, что на съезде 23 декабря партия намерена закрепить данное решение.

Выборы президента РФ в 2024 году состоятся с 15 по 17 марта, в течение трех дней. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

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