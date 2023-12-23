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В Москве открылся съезд партии «Справедливая Россия — За правду»

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Фото: spravedlivo.ru
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В Москве 23 декабря открылся съезд партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), на котором выдвинут кандидата в президенты России от партии.

Делегаты избрали лидера СРЗП Сергея Миронова председателем съезда. Секретарем избран заместитель руководителя фракции, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Всего на съезде зарегистрировано 192 делегата.

«На сегодняшний день поступило более 10 тыс. предложений в программу президента. Сегодня на этом съезде мы утвердим эти наказы и передадим в штаб Владимира Владимировича Путина. В том, что наш кандидат победит с очень хорошим результатом, ни у кого нет никаких сомнений, но нам нужна явка», — подчеркнул председатель партии.

Он отметил, что явка на сегодняшний день является ответом «всем провокациям, русофобии, санкциям». Нужно продемонстрировать, что многонациональный народ России сплотился вокруг президента и поддерживает его, добавил Миронов.

На съезде отсутствует сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин. По словам Миронова, он находится в Нижнем Новгороде и не может присутствовать из-за регулярных медицинских процедур.

XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.

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Ранее, 16 декабря, лидер СРЗП напомнил, что 20 мая партия приняла решение о выдвижении и поддержке кандидатуры Путина на предстоящих выборах. Он указал, что на съезде 23 декабря СРЗП намерена закрепить данное решение.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

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