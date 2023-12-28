«Коммунисты России» выдвинули Малинковича в кандидаты на выборах президента

Съезд партии «Коммунисты России» выдвинул в кандидаты на президентские выборы председателя ЦК партии Сергея Малинковича. Об этом 28 декабря сообщает корреспондент «Известий».

В четверг был проведен съезд партии «Коммунисты России», на котором проводилось тайное голосование.

В голосовании приняли участие 48 делегатов съезда партии. «За» Малинковича проголосовали 46 человек, «против» — двое.

Ранее в этот день глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что для участия в выборах президента России на настоящий момент подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.

До этого, 24 декабря, Российская партия свободы и справедливости (РПСС) выдвинула политика Андрея Богданова в кандидаты для участия в выборах президента РФ. Богданов также баллотировался на выборах 2008 года.

В тот же день съезд фракции «Новые люди» выдвинул в кандидаты для участия в выборах президента РФ вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Такое решение было принято по итогам тайного голосования делегатов съезда.

Кроме того, 23 декабря съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом в президенты России. Его поддержали 175 делегатов из 188, против оказались шестеро.

Съезд партии «Единая Россия» (ЕР) 17 декабря единогласно поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента РФ 2024 года. Помимо этого, кандидатуру Путина поддержала и партия «Справедливая Россия — За правду».

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.