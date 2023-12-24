Политика Богданова выдвинули кандидатом на выборах президента от РПСС

Российская партия свободы и справедливости (РПСС) в воскресенье, 24 декабря, на внеочередном съезде выдвинула в кандидаты для участия в выборах президента РФ кандидатуру политика Андрея Богданова.

«Так как я этой партии достаточно много помогал и в юридических моментах, и в пиар-кампаниях, то, помня, что я в 2008-м был кандидатом, они предложили мне попробовать и сейчас выдвинуться кандидатом от этой партии», — поделился он.

После этого Богданов обдумал предложение и принял решение согласиться участвовать в президентской кампании.

Ранее в этот же день съезд фракции «Новые люди» выдвинул в кандидаты для участия в выборах президента РФ вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Такое решение было принято по итогам тайного голосования делегатов съезда.

Кроме того, 23 декабря съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом в президенты России. Его поддержали 175 делегатов из 188, против оказались шестеро.

До этого, 8 декабря, после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле, действующий президент России Владимир Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ. Также его поддержала партия «Справедливая Россия — За правду».

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.