Съезд «Новых людей» выдвинул Даванкова кандидатом на выборах президента РФ

Съезд фракции «Новые люди» выдвинул в кандидаты для участия в выборах президента РФ вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Об этом 24 декабря сообщил председатель счетной комиссии Олег Осипов.

«В результате подсчета бюллетеней <...> за выдвижение Даванкова — 69 бюллетеней (из 69 выданных), против — ноль», — резюмировал Осипов.

Решение было принято по итогам тайного голосования делегатов съезда.

До этого на съезде лидер Партии Роста Павел Титов сообщил об объединении с «Новыми людьми» и выдвижении одного кандидата на выборах президента России в 2024 году. Титов и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев подписали соглашение об объединении. Таким образом, Даванков был избран членами обеих партий.

В сентябре 39-летний Даванков участвовал в выборах мэра Москвы, набрав 5,34% голосов избирателей.

Ранее, 23 декабря, съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом в президенты России. Его поддержали 175 делегатов из 188, против оказались шестеро.

До этого, 8 декабря, после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле действующий президент России Владимир Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ. Также его поддержала партия «Справедливая Россия — За правду».

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.