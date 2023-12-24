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«Новые люди» и Партия Роста сообщили о выдвижении общего кандидата в президенты

«Новые люди» объединились с Партией Роста
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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«Новые люди» и Партия Роста сообщили о выдвижении общего кандидата на выборы президента России. Об этом на съезде 24 декабря сообщил лидер Партии Роста Борис Титов.

«Мы объединились командами, сегодня объединяемся и партиями. По итогам летних кампаний, осенних выборов мы решили, что будем идти вместе, продолжать движение объединения. Мы вместе выдвинем кандидата на выборы России и подпишем соглашение о том, что идем в более глубокое объединение», — сказал Титов.

При этом Титов и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев подписали соглашение об объединении партий.

Центральный совет партии «Новые люди» рекомендовал съезду выдвинуть кандидатом в президенты России вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Сообщается, что решение будет принято по итогам тайного голосования делегатов съезда. Он пройдет в технологическом кластере «Ломоносов» инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы».

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Ранее, 23 декабря, съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом в президенты России. Его поддержали 175 делегатов из 188, шестеро высказались против. Харитонов уже участвовал в выборах президента России в 2004 году. Тогда он набрал 13,69% голосов и занял второе место.

До этого, 8 декабря, после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ заявил действующий глава России Владимир Путин.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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