Документы в ЦИК на выборы президента подали 8 кандидатов от партий и 6 самовыдвиженцев
- Новости
- Политика
- Документы в ЦИК на выборы президента подали 8 кандидатов от партий и 6 самовыдвиженцев
Документы в Центризбирком (ЦИК) для участия в выборах президента России на момент 28 декабря подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев. Об этом на заседании ЦИК заявила глава комиссии Элла Памфилова.
«В Центризбирком успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий», — сказала она.
Памфилова добавила, что на самовыдвижение претендовали 24 кандидата, но ЦИК получила документы от шести.
Накануне ЦИК завершила регистрацию групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев на выборах президента РФ. Также в ведомстве отметили, что решения съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента России принимаются не позднее 18:00 1 января 2024 года.
26 декабря Памфилова отметила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России превысило 30 человек. При этом, по ее мнению, степень конкуренции зависит не столько от количества кандидатов, сколько от их качества.
В тот же день в ЦИК заявили, что на данный момент документы получены от восьми кандидатов из 33, выдвинутых политическими партиями или группами избирателей на участие в выборах президента РФ. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рост числа желающих принять участие в предстоящих выборах президента объясняется стремлением граждан, на которое у них есть право.
Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.