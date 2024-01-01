Малинкович подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович 1 января подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на регистрацию в качестве кандидата на выборах президента РФ.

Политика сопровождали несколько соратников. По словам Малинковича, документы для регистрации кандидатом очень важны, поэтому их проверяли несколько дней, в том числе и 31 декабря.

«Мы документы все вычитывали, выписывали. <…> Отставили в сторону бокалы и углубились в документы», — сказал он.

Малинкович поблагодарил членов ЦИК за работу 1 января.

28 декабря съезд партии «Коммунисты России» выдвинул Малинковича в кандидаты на президентские выборы. В голосовании приняли участие 48 делегатов съезда партии. За Малинковича проголосовали 46 человек, против — двое.

В тот же день глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что документы в ЦИК для участия в выборах президента России подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.

Ранее,17 декабря, в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.