«Известия» показали последствия обстрела Донецка ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк перед Новым годом, 31 декабря, в результате чего пострадали мирные жители. «Известия» узнали у очевидцев о деталях и последствиях атаки.

По словам одной горожанки, она в панике даже не смогла понять, сколько взрывов прозвучало и каким образом всё произошло — просто в какой-то момент выбило все окна.

«В последний момент увернулась. Один взрыв был сильный. Лежала на диване… Без жилья осталась», — поделилась с «Известиями» другая жительница Донецка Полина.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), удары были нанесены по жилым домам на Словацкой улице. Сведения об обстрелах продолжают поступать. После полуночи стало известно о четырех пострадавших в результате атаки украинских националистов.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 46 фактов ведения огня со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.). Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском районах Донецка», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот день сообщалось о том, что ВСУ сбросили на территорию Петровского района Донецка взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Уточнялось, что в том же направлении было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Накануне стало известно, что украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке. Как сообщалось, это был уже не первый целенаправленный обстрел автомобилей скорой медицинской помощи.

Жители Донецка рассказали «Известиям» о том, как ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Один мужчина сообщил, что по дому, где он живет, снаряды украинских военных попадали уже пять раз. «Известия» также показали последствия удара ВСУ по городу. На кадрах можно увидеть поврежденные жилые многоквартирные дома и личный транспорт.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.