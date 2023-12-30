ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке. Об этом сообщили в минздраве Донецкой Народной Республики (ДНР) в субботу, 30 декабря.
«В Кировском районе Донецка на бригаду скорой помощи, спешившей на вызов к пациенту, был осуществлен сброс ВОП (взрывоопасного предмета. — Ред.) с БПЛА. <...> Украинские корректировщики подло и цинично бьют по медикам Донецкой Народной Республики», — указано в Telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших не поступало.
Отмечается, что это уже не первый целенаправленный обстрел автомобилей скорой медицинской помощи.
Так, 20 декабря сообщалось, что украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль скорой помощи в селе Верхнеторецкое ДНР. Тогда медики не получили серьезных травм.
Ранее, 15 декабря, в Херсонской области ВСУ обстреляли ехавшую к раненым машину скорой помощи. Председатель регионального правительства Андрей Алексеенко указал, что никто из медиков не пострадал. Им удалось оказать помощь нуждающимся в ней людям и отправить их на другой машине в больницу.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.