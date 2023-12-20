Украинские боевики с беспилотника атаковали машину скорой помощи в ДНР

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль скорой помощи в селе Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в среду, 20 декабря, сообщает Минздрав РФ в Telegram-канале.

«В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьезных травм», — отмечается в публикации.

Кроме того, в пресс-службе Минздрава добавили, что специалистам в регионе часто приходится оказывать помощь в опасных для жизни условиях. Обстрелам со стороны украинской армии также подвергаются больницы.

Ранее, 15 декабря, в Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ехавшую к раненым машину скорой помощи. Председатель регионального правительства Андрей Алексеенко указал, что никто из медиков не пострадал. Им удалось оказать помощь нуждающимся в ней людям и отправить их на другой машине в больницу.

ДНР стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Луганской Народной Республикой, а также Запорожской и Херсонской областями. Киев не признает их легитимности и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.