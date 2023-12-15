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В Херсонской области ВСУ обстреляли ехавшую на помощь раненым скорую

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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ехавшую к раненым машину скорой помощи. Об этом 15 декабря сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром на трассе под Алешками дрон ВСУ атаковал обычную гражданскую машину. Тяжелые ранения получила вся семья — отец, мать и сын-подросток. На помощь людям через несколько минут прибыла «скорая» из Алешкинской больницы. И второй удар дроном сразу же нанесли по ней», — написал Алексеенко.

Он отметил, что никто из медицинских работников не пострадал. Медики из скорой, попавшей под обстрел, оказали помощь раненым, а затем на другой машине отправили людей в больницу.

Алексеенко сообщил, что сегодня же больница Алешек получит новую машину скорой помощи.

В Telegram-канале Минздрава России уточняется, что никто из врачей во время обстрела не пострадал. Сам автомобиль получил значительные повреждения.

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Ранее, 7 ноября, из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ также получили ранения три сотрудника бригады скорой помощи. Подробной информации о состоянии пострадавших не приводилось.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Запорожской областью, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимности и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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