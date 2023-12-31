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ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника

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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на территорию Донецка взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в субботу, 30 декабря.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:40 — г. Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА», — сказано в сообщении.

Кроме того, представительство сообщило, что в 21.30 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

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Ранее в тот же день сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке. Отмечается, что это уже не первый целенаправленный обстрел автомобилей скорой медицинской помощи.

Перед этим, 26 декабря, со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Петровский район Донецка был направлен и сброшен ВОП с беспилотника.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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